शेफाली वर्मा के धमाकेदार प्रदर्शन से हैरान नहीं मेग लैनिंग, पहले ही समझ गई थीं मंशा

नई दिल्ली, 8 नवंबर : ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में शेफाली वर्मा के धमाकेदार प्रदर्शन से हैरान नहीं हैं. वह मैच की शुरुआत में ही समझ गई थीं कि उन्हें खिताबी मैच में रोकना मुश्किल है. शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से ठीक पहले चोटिल प्रतिका रावल की जगह ली थी. इसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया. मेग लैनिंग ने आईसीसी रिव्यू शो में कहा, "मैं उनके (शेफाली) खेलने के तरीके से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी. वह पिछले कुछ वर्षों से आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेलते हुए काफी सफल रही हैं. वह गेंद को सीधा मैदान के बीचों-बीच जोर से मारने की कोशिश करती हैं."

उन्होंने कहा, "मैंने फाइनल में शेफाली की पारी का थोड़ा-सा हिस्सा देखा. मैं शुरुआत में ही समझ गई थी कि वह गेंद को सीधा साइट स्क्रीन की दिशा में खेलने की कोशिश कर रही हैं और वर्टिकल बैट से खेलना चाहती हैं. जब भी वह ऐसा करती हैं, तो उन्हें रोकना वाकई बहुत मुश्किल होता है." शेफाली वर्मा विश्व कप 2025 की शुरुआत में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थीं. सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद शेफाली को इस टीम से जोड़ा गया था. यह भी पढ़ें : IND vs AUS: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे

शेफाली वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उतरीं, जिसमें सिर्फ 10 ही रन बना सकीं. इसके बावजूद कप्तान ने उन पर भरोसा बनाए रखा. इसके बाद शेफाली वर्मा को खिताबी मुकाबले में भी ओपनिंग करने का मौका मिला. उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन जुटाने के बाद जेमिमा रोड्रिगेज के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रन जुटाए इस पारी में शेफाली ने 78 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 87 रन की पारी खेली. इसके बाद 7 ओवर गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर 2 विकेट निकाले. भारत ने 52 रन से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया. शेफाली वर्मा को इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.