Harmanpreet Kaur Retirement Fake News: विश्व कप जीतने के बाद संन्यास नहीं ले रही हैं हरमनप्रीत कौर, सोशल मीडिया पर लोग फैला रहे है अफवा

हरमनप्रीत कौर (Picture Credits: Facebook)

Harmanpreet Kaur Retirement Fake News: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India Women's National Cricket Team) ने ICC महिला विश्व कप 2025 में शानदार जीत दर्ज की है और खिताब को अपने नाम किया है. हालांकि, लीग स्टेज में भारतीय टीम को तीन लगातार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर टीम ने जबरदस्त वापसी की और फाइनल तक शानदार खेल प्रदर्शन किया. विश्व कप जीतने के बाद से सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह फैल रही है कि कप्तान हरमनप्रीत कौर अब संन्यास ले लेंगी. हालांकि, हरमनप्रीत ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब दिया है और ये अफवाहें बिल्कुल झूठी साबित हुई हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर भ्रामक दावें कर रहे हैं कि हरमनप्रीत कौर जल्द संन्यास की घोषणा कर सकती हैं. लेकिन इन दावों में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही हैं. कौन हैं अमोल मजूमदार? जानिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने वाले कोच की पूरी कहानी

देखें भ्रामक दावें वाली पोस्ट

एक और भ्रामक दावा

हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा?

मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने संन्यास को लेकर एक बड़ा संकेत दिया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हम इस विश्व कप की बाधा को तोड़ना चाहते थे और हम इसमें सफल हो गए हैं. अब हमारा लक्ष्य इस जीत को एक आदत बनाना है. यह अंत नहीं है, बस शुरुआत है. अगले साल T20 विश्व कप है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी. आगे बहुत सारे बड़े मौके हैं और हम बस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं."

हरमनप्रीत के इस बयान से साफ हो गया कि वह निकट भविष्य में संन्यास लेने की कोई योजना नहीं बना रहीं. उनका पूरा ध्यान आने वाले T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर है. विश्व कप चलने के दौरान कुछ रिपोर्ट्स आई थीं कि हरमनप्रीत इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास की घोषणा कर सकती हैं, लेकिन अब उन्होंने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है.