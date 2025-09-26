ICC Women's ODI World Cup 2025 All Details: भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर खेला जाएगा महिला वनडे विश्व कप 13वां क्रिकाट का महाकुंभ, जानिए टूर्नामेंट की हर खास बात और डिटेल्स

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC Women's ODI World Cup 2025 All Details: महिला वनडे विश्व कप 2025 का भारत और श्रीलंका सह-आयोजित कर रहे हैं, जो 30 सितंबर से शुरू होगा. इसका सेमी-फाइनल 29 और 30 अक्टूबर को खेले जाएंगे और फाइनल 2 नवंबर को होगा. टूर्नामेंट में कुल 31 मैच खेले जाएंगे, जो 34 दिनों में राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में होंगे. इसमें शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी. सभी मैच भारतीय समयानुसार 3 बजे (GMT 0930) शुरू होंगे, सिवाय न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड मैच 26 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे (0530 GMT) से खेला जाएगा. महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान, यहां देखें सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

भारत और श्रीलंका की मेज़बानी: यह चौथी बार है जब भारत महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है. इससे पहले भारत ने 1978, 1997 और 2013 में यह टूर्नामेंट आयोजित किया था. वहीं, श्रीलंका के लिए यह पहला मौका है.

पिछले विश्व कप के बाद महिला वनडे क्रिकेट में बदलाव: महिला क्रिकेट अब पहले से कहीं अधिक हाई-स्कोरिंग हो गया है. 2022 के महिला वनडे विश्व कप से पहले, इस संस्करण में भाग लेने वाली टीमें 300 रन का आंकड़ा 44 बार पार कर चुकी थीं. इसके बाद, उन्होंने 34 बार 300 या उससे अधिक का स्कोर बनाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक-एक बार 400 से अधिक रन बनाए। यह बदलाव महिला बल्लेबाज़ों की बढ़ती क्षमता और गहराई को दर्शाता है.

ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 पूरा शेड्यूल

तारीख मुकाबला वेन्यू समय (IST) 30 सितम्बर, मंगलवार भारत बनाम श्रीलंका गुवाहाटी 3:00 PM 1 अक्टूबर, बुधवार ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूज़ीलैंड इंदौर 3:00 PM 2 अक्टूबर, गुरुवार बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान कोलंबो 3:00 PM 3 अक्टूबर, शुक्रवार इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी 3:00 PM 4 अक्टूबर, शनिवार ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका कोलंबो 3:00 PM 5 अक्टूबर, रविवार भारत बनाम पाकिस्तान कोलंबो 3:00 PM 6 अक्टूबर, सोमवार न्यूज़ीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका इंदौर 3:00 PM 7 अक्टूबर, मंगलवार इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश गुवाहाटी 3:00 PM 8 अक्टूबर, बुधवार ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान कोलंबो 3:00 PM 9 अक्टूबर, गुरुवार भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका विशाखापत्तनम 3:00 PM 10 अक्टूबर, शुक्रवार न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश गुवाहाटी 3:00 PM 11 अक्टूबर, शनिवार इंग्लैंड बनाम श्रीलंका कोलंबो 3:00 PM 12 अक्टूबर, रविवार भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विशाखापत्तनम 3:00 PM 13 अक्टूबर, सोमवार दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश विशाखापत्तनम 3:00 PM 14 अक्टूबर, मंगलवार न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका कोलंबो 3:00 PM 15 अक्टूबर, बुधवार इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान कोलंबो 3:00 PM 16 अक्टूबर, गुरुवार ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश विशाखापत्तनम 3:00 PM 17 अक्टूबर, शुक्रवार दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका कोलंबो 3:00 PM 18 अक्टूबर, शनिवार न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान कोलंबो 3:00 PM 19 अक्टूबर, रविवार भारत बनाम इंग्लैंड इंदौर 3:00 PM 20 अक्टूबर, सोमवार श्रीलंका बनाम बांग्लादेश नवी मुंबई 3:00 PM 21 अक्टूबर, मंगलवार दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान कोलंबो 3:00 PM 22 अक्टूबर, बुधवार ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड इंदौर 3:00 PM 23 अक्टूबर, गुरुवार भारत बनाम न्यूज़ीलैंड नवी मुंबई 3:00 PM 24 अक्टूबर, शुक्रवार पाकिस्तान बनाम श्रीलंका कोलंबो 3:00 PM 25 अक्टूबर, शनिवार ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका इंदौर 3:00 PM 26 अक्टूबर, रविवार इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड विशाखापत्तनम 11:00 AM 26 अक्टूबर, रविवार भारत बनाम बांग्लादेश नवी मुंबई 3:00 PM 29 अक्टूबर, बुधवार सेमी-फाइनल 1 गुवाहाटी/कोलंबो 3:00 PM 30 अक्टूबर, गुरुवार सेमी-फाइनल 2 नवी मुंबई 3:00 PM 2 नवम्बर, रविवार फाइनल नवी मुंबई/कोलंबो 3:00 PM

खेल अधिकारियों और पुरस्कार राशि: इस बार सभी मैच अधिकारियों में केवल महिला अधिकारी शामिल होंगी. टूर्नामेंट का पुरस्कार पूल 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है, जो 2022 की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है. कब से शुरू होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जानिए वेन्यू, टीमों की स्क्वॉड, लाइव प्रसारण, फुल शेड्यूल समेत सारे डिटेल्स

कौन-कौन सी टीमें खेल रही हैं?

इस बार आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत ने होस्ट होने के नाते सीधे क्वालिफाई किया. इसके अलावा शीर्ष पांच टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका महिला चैम्पियनशिप के जरिए टूर्नामेंट में शामिल हुईं. वहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने लाहौर में खेले गए वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर में अपनी जगह बनाई. 2000 के बाद पहली बार छह संस्करणों में वेस्ट इंडीज महिला वनडे विश्व कप में शामिल नहीं होगी. उनका चयन नेट रन रेट में बांग्लादेश से केवल 0.013 अंक पीछे रह जाने के कारण नहीं हुआ.

मैच का वेन्यू: भारत में गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और नवी मुंबई तथा श्रीलंका में कोलंबो में मैच होंगे. कोलंबो में कुल दस मैच होंगे. सभी पाकिस्तान के मैच, पहला सेमी-फाइनल और यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी श्रीलंका में कोलंबो में होंगे. बेंगलुरु को मूल रूप से होस्ट सिटी बनाया गया था, लेकिन M. चिन्नास्वामी स्टेडियम को जून में RCB की IPL विजयी समारोह के दौरान हुए स्टैम्पिड के बाद पुलिस क्लीयरेंस न मिलने के कारण हटा दिया गया.

क्या भारत को घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा?

नहीं बिल्कुल नहीं, भारत होस्ट है, लेकिन मैच स्थल नए हैं. इंदौर का होलकर स्टेडियम और गुवाहाटी का बारसपारा स्टेडियम कभी महिला वनडे इंटरनेशनल का आयोजन नहीं कर चुके हैं. विशाखापट्टनम ने आखिरी बार 2014 में महिला वनडे की मेज़बानी की थी. नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम महिला T20 और WPL में भीड़ देख चुका है, लेकिन महिला वनडे कभी नहीं हुआ हैं. इसलिए भारत को होस्ट होने का आम फायदा नहीं मिलेगा.

महिला वनडे विश्व कप 2025 में खिलाड़ियों पर नजर

ऑस्ट्रेलिया: लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोफी मोलिन्यूक्स

इंग्लैंड: चार्ली डीन

दक्षिण अफ्रीका: ताजमिन ब्रिट्स

भारत: स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल

पाकिस्तान: सिद्रा अमीन, सदिया इकबाल

इंग्लैंड: हेज़र नाइट (पहली बार कप्तानी छोड़ने के बाद टूर्नामेंट)

भारत: जेमिमा रोड्रिग्स (पहली महिला ODI विश्व कप)

कई खिलाड़ियों के लिए यह आखिरी विश्व कप भी हो सकता है

न्यूज़ीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन, मेगन शट, एलिसा हीली, सुज़ी बेट्स, मारिज़ाने कैप, चमारि अथापत्थु, हेज़र नाइट और हरमनप्रीत कौर के लिए यह संभवतः आखिरी ODI विश्व कप होगा।

महिला वनडे विश्व कप 2025 मैच कहाँ देखें?

भारत में JioStar नेटवर्क और JioHotstar ऐप, यूके और आयरलैंड में Sky Sports, ऑस्ट्रेलिया में Amazon Prime Video, न्यूज़ीलैंड में Sky TV, पाकिस्तान में PTV और Ten Sports, श्रीलंका में Maharaja TV, और अमेरिका और कनाडा में Willow TV पर सभी मैच लाइव देखे जा सकते हैं.