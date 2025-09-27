West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Winner Prediction: वेस्टइंडीज को हराकर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहेगी नेपाल, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 27 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच नेपाल क्रिकेट के इतिहास में खास है क्योंकि पहली बार नेपाल को आईसीसी पूर्ण सदस्य (Full Member) टीम के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने का मौका मिला है. नेपाल के पास इस श्रृंखला में सीखने के लिए काफी कुछ है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज भी इस सीरीज में अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान अकील होसेन (Akeal Hosein) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Sharjah Pitch Report: शारजाह में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या नेपाल के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पिछले एक साल में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खास नहीं रहा है. टीम को इस कैलेंडर इयर में 12 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है. हालांकि, नेपाल के खिलाफ वे अनुभव और डैप्थ की वजह से फेवरीट माने जा रहे हैं. नेपाल ने इस चुनौती के लिए अपनी टीम में अहम नाम लौटाए हैं. मोहम्मद आदिल आलम और सुदीप जोरा की वापसी टीम को मजबूती देगी. कप्तान रोहित पौडेल के साथ उप-कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी रहेंगे, जबकि संदीप लामिछाने और ललित राजभंशी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. शारजाह की धीमी विकेट पर ये स्पिनर बड़ा रोल निभा सकते हैं.

इस साल नेपाल की टीम ने आठ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान नेपाल की टीम को चार में जीत मिली. तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 29 सितंबर और आखिरी मुकाबला 30 सितंबर को खेला जाना है. ये सभी मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. दोनों ही टीमें इस सीरीज का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं.

वेस्टइंडीज की टीम का प्रदर्शन भी टी20 फॉर्मेट में निराशाजनक रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ भी टी20 सीरीज में 2-1 से निराशा हाथ लगी है. वेस्टइंडीज की टीम में कई स्टार खिलाड़ियों सहित कप्तान शाई होप को आराम दिया गया है और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन को टीम का कप्तान बनाया गया है. टीम में सिलेक्टर्स ने पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों को जगह दी है.

नेपाल और वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NEP vs WI T20 Head To Head Record)

नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार नेपाल और वेस्टइंडीज की टीम आमने-सामने होगी. दोनों के बीच एकदिवसीय फॉर्मेट में एक मैच खेला गया है जिसमें वेस्टइंडीज 101 रन से विजेता रही.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (NEP vs WI Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. नेपाल के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर वेस्टइंडीज की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. वेस्टइंडीज के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 80%

नेपाल की जीत की संभावना: 20%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs NEP 1st Likely Playing XI)

वेस्टइंडीज (WI Likely Playing XI): अकील होसेन (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू (विकेट कीपर), कीसी कार्टी, काइल मेयर्स, अमीर जंगू, जेसन होल्डर, एकीम ऑगस्टे, फैबियन एलन, शमर स्प्रिंगर, ओबेद मैकॉय, जेडियाह ब्लेड्स.

नेपाल (NEP Likely Playing XI): कुशल भुर्टेल, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र ऐरी, आसिफ शेख (विकेटकीपर), लोकेश बम, कुशल मल्ला, गुलसन झा, संदीप लामिछाने, सोमपाल कामी, ललित राजबंशी.

नोट: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.