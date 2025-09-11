Virat Kohli And Anushka Sharma Were Once 'Kicked' Out Of Cafe? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को निकाल दिया था कैफे से बाहर, जेमिमा रोड्रिग्स ने किया बड़ा खुलासा

Virat Kohli And Anushka Sharma Were Once 'Kicked' Out Of A New Zealand Cafe: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर को होगी, जहां मेज़बान भारत की टीम बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में श्रीलंका (Sri Lanka) से भिड़ेगी. टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. इस बीच इस बीच भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने एक बड़ा खुलासा किया हैं. जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना को एक बार न्यूजीलैंड में एक स्ट्रीट कैफे से बाहर कर दिया गया था. हाल ही में मैशेबल इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में जेमिमा रोड्रिग्स ने विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक यादगार मुलाकात के बारे में बात की, जो एक कैफे में घंटों तक चली, इससे पहले कि कर्मचारी वास्तव में उन्हें जाने के लिए कहते हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Hong Kong T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं बांग्लादेश और हांगकांग का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

साल 2022 में एक कॉफी आउटिंग के बारे में खुलासा करते हुए, जेमिमा रोड्रिग्स ने खुलासा किया कि उन्होंने और उनकी टीम की साथी स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी टिप्स के लिए विराट कोहली से सलाह लेने का फैसला किया था. यह उस समय की बात है जब भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की पुरुष और महिला दोनों टीमें न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थीं. जेमिमा रोड्रिग्स ने खुलासा किया कि जब उन्होंने विराट कोहली से आग्रह किया, तो उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को अपने साथ कॉफी पर आने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया. उस कॉफी आउटिंग में अनुष्का शर्मा भी इन तीनों के साथ शामिल हुई थीं.

जेमिमा रोड्रिग्स ने विराट कोहली से मुलाकात की शुरुआत की:

विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स को कैफे से क्यों निकाला गया?

जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि बातचीत शुरू में क्रिकेट के बारे में थी, लेकिन बाद में सपनों, जीवन और कई अन्य विषयों पर चर्चा तक फैल गई. उस पल को याद करते हुए, टीम इंडिया आईसीसी महिला विश्व कप 2025 टीम की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, "अनुष्का भी वहां थीं. पहले आधे घंटे हमने क्रिकेट के बारे में बात की. उन्होंने वास्तव में स्मृति और मुझसे कहा कि 'आप दोनों में महिला क्रिकेट को बदलने की ताकत है, और मैं ऐसा होते हुए देख सकती हूं. फिर हमने जीवन के बारे में बात की. ऐसा लगा जैसे कुछ लंबे समय से खोए हुए दोस्त मिले और बात की. हमारे रुकने का एकमात्र कारण यह था कि कैफे स्टाफ ने हमें बाहर निकाल दिया." इसलिए, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना को संभवतः बाहर जाने के लिए कहा गया था. उन्हें कैफे से "बाहर" निकाल दिया गया था, क्योंकि वे घंटों तक बैठे रहे, संभवतः क्योंकि यह बहुत लंबा था, क्योंकि पहले से ही रात के 11:30 बज रहे थे.