UAE vs OMA, Asia Cup 2025 Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को दिया 173 रनों का विशाल लक्ष्य, अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम ने ठोका अर्धशतक, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ओमान बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 7वां ग्रुप ए मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले गए अहम ग्रुप ए मुकाबले में यूएई ने ओमान के सामने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए. टॉस जीतकर ओमान ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. यूएई की पारी में कप्तान मोहम्मद वसीम के अलावा आलिशान शराफू (51 रन) और हर्षित कौशिक (19 रन) ने तेजी से रन बनाए. ओमान ने टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वहीं, तदिवानाशे मारूमानी की शानदार बल्लेबाजी के बाद भी टीम को एक ठोस शुरुआत मिली. राहुल चोपड़ा को किसी खास मौके पर टिकने में मुश्किल हुई और वे 0 रन पर आउट हो गए. ओमान की गेंदबाज़ी में जीतेंद्र कुमार रामनंदी ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए, जबकि समय श्रीवास्तव और हसनैन शाह ने क्रमशः 1-1 विकेट लिए. ओमान के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

जवाब में ओमान को अपनी बल्लेबाज़ी सुधारनी होगी और बड़े रन बनाने होंगे ताकि वे इस मैच में जीत दर्ज कर सकें. यूएई की गेंदबाज़ी लाइनअप मजबूत नज़र आ रही है, जो ओमान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी परीक्षा साबित होगी. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दम खोलेंगी. यह मुकाबला एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ग्रुप स्थिति को लेकर भी निर्णायक साबित होगा.