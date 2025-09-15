UAE vs OMA, Asia Cup 2025 Live Toss & Scorecard: ओमान ने टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ओमान(Credit: X/@TheOmanCricket)

UAE National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 7वां ग्रुप ए मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. ओमान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का विकल्प चुना हैं. वही, संयुक्त अरब अमीरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. जहां दोनों टीमें प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी. यूएई को अपने पिछले मैच में भारत से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ने ओमान को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी. यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है. एशिया कप में आज डबल धमाका! पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी ओमान, जानिए कैसे देखें लाइव प्रसारण

ओमान ने जीता टॉस

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण साझेदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. प्रशंसक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu और Ten 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. एशिया कप 2025 सीरीज़ के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक यूएई बनाम ओमान का लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. यूएई बनाम ओमान एशिया कप 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग FanCode भी उपलब्ध कराएगा.