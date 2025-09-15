How To Watch UAE vs OMA, Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिया कप में आज डबल धमाका! पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी ओमान, जानिए कैसे देखें लाइव प्रसारण

संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान(Credit: LatestLY)

UAE National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Live Telecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 7वां ग्रुप ए मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. जहां दोनों टीमें प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी. यूएई को अपने पिछले मैच में भारत से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ने ओमान को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी. यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है. बल्लेबाज़ी ओमान और यूएई दोनों के लिए बड़ी चुनौती रही है और उन्हें हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि, यूएई ने हाल ही में शीर्ष टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन कई मैचों में आखिरी लकीर पार करने में असफल रहा है. एशिया कप में आज श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन, रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

ओमान के लिए जतिंदर सिंह एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज़ हैं और संघर्षरत टीम में एकमात्र सकारात्मक पहलू बने हुए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में केवल तीन बल्लेबाज़ ही दहाई का आंकड़ा छू पाए और पूरी टीम 67 रनों पर सिमट गई. हामिद मिर्ज़ा और आमिर कलीम ने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें बड़े स्कोर में बदलने का तरीका ढूंढना होगा. गेंदबाज़ी में फैज़ल शाह, जिन्होंने पिछले मैच में तीन विकेट लिए थे, देखने लायक खिलाड़ी होंगे.

भारत के खिलाफ अलिशान शराफू और मुहम्मद वसीम ने अच्छी बल्लेबाज़ी की थी, लेकिन उनके आउट होते ही बाकी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. यूएई को इस मैच में मज़बूत इरादों के साथ बल्लेबाज़ी करनी होगी और ज़ोहेब खान या राहुल चोपड़ा में से किसी एक को एंकर की भूमिका निभानी होगी. गेंदबाज़ी इकाई में कोई बदलाव नहीं होगा और हैदर अली तथा जुनैद सिद्दीकी ही आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, एशिया कप 2025 मैच कब और कहां होगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में 15 सितंबर(सोमवार) को ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ेगी. यूएई बनाम ओएमए ग्रुप ए मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, एशिया कप 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण साझेदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. प्रशंसक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu और Ten 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. ऑनलाइन विकल्पों के लिए नीचे पढ़ें.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, एशिया कप 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

एशिया कप 2025 सीरीज़ के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक यूएई बनाम ओमान का लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. यूएई बनाम ओमान एशिया कप 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग FanCode भी उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसके लिए दर्शकों को 25 रुपये का मैच पास या 189 रुपये का टूर पास लेना होगा. यह दो ऐसी टीमों के बीच का मुकाबला है जो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही हैं, लेकिन यूएई इस मैच को जीतने में सक्षम नज़र आ रही है.