UAE vs OMA, Asia Cup 2025 Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को 42 रनों से हराकर हासिल की पहली जीत, जुनैद सिद्दीकी ने झटके 4 विकेट, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात(Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 7वां ग्रुप ए मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को 42 रनों से मात दी. इस जीत के साथ यूएई ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली. मोहम्मद वसीम और अलीशान शराफू की बल्लेबाजी तथा जुनैद सिद्दीकी की घातक गेंदबाजी टीम की जीत के सबसे बड़े कारण बने. संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को दिया 173 रनों का विशाल लक्ष्य, अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम ने ठोका अर्धशतक, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए. टीम के कप्तान और ओपनर मोहम्मद वसीम ने दमदार पारी खेलते हुए 54 गेंदों में 69 रन बनाए. वहीं अलीशान शराफू ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 38 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली. आखिरी ओवरों में जोहैब खान ने 21 रन की तेज पारी खेल टीम को अच्छे स्कोर तक पहुँचाया. ओमान की ओर से गेंदबाज जीतनकुमार रमणंडी सबसे सफल साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा हसनैन शाह और समय श्रीवास्तव को एक-एक सफलता मिली.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम शुरू से ही दबाव में दिखाई दी. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी-जल्दी आउट होते गए और टीम 18.4 ओवरों में 130 रन पर सिमट गई. ओमान के लिए आर्यन बिष्ट ने सबसे ज्यादा 32 गेंदों में 24 रन बनाए जबकि जतिंदर सिंह ने 10 गेंदों पर 20 रन और विनायक शुक्ला ने 17 गेंदों में 20 रन जोड़े. यूएई के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए और ओमान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनके अलावा मोहम्मद जव्वाद उल्लाह ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए और हैदर अली ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.