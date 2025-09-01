UAE vs AFG, T20I Tri-Series 2025 3rd Match Sharjah Pitch Report: शारजाह में अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या यूएई के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Sharjah Pitch Report: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहीं हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? सिलहट में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी. मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से हार गया था. बड़ी लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम संघर्ष करती नज़र आई, लेकिन जीत से दूर रह गई. अब टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने वापसी करने और पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं, टीम के पास मोहम्मद वसीम की कप्तानी में मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम और जुनैद सिद्दीक़ी व मोहम्मद जवदुल्लाह जैसे गेंदबाज़ हैं, जो अहम भूमिका निभा सकते हैं.

ट्राई सीरीज का तीसरा मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान के बीच 1 सितंबर अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद अफगानिस्तान की टीम 2 सितंबर को पाकिस्तान से टकराएगी. इसके बाद पाकिस्तान और यूएई के बीच भिड़ंत 4 सितंबर को होगी, जबकि अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट आठ टीमों के एसीसी एशिया कप 2025 से पहले तीन टीमों को आदर्श तैयारी का अवसर प्रदान करेगा जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा. ये अभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेले जाएंगे.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs AFG T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफगानिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. अफगानिस्तान की टीम ने नौ मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को महज तीन मैचों में जीत नसीब हुई हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट (Sharjah Cricket Stadium Pitch Report)

संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज यानी 30 अगस्त को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस मैदान पर अब तक 62 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 35 रन डिफेंड और 27 रन चेज़ करते हुए जीते गए. इसके अलावा इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 142 रन रहा है, वहीं यहां सर्वाधिक T20I स्कोर 251/6 बना है जो कि अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2015-16 की सीरीज के दूसरे मैच में बनाया था.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs AFG 3rd T20I Likely Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, एथन डिसूजा, अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), मुहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर अली, ध्रुव पाराशर.

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.