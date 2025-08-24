UPPL 2025 Live Streaming: यूपी प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा किंग्स, काशी रुद्रस बनाम लखनऊ फाल्कन्स दो मुकाबले, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(Credit:Instagram/t20uttarpradesh)

Where To Watch Uttar Pradesh Premier League 2025 Live Telecast: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 में आज दो रोमांचक मुकाबले होने जा रहे हैं जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है. पहला मैच मेरठ मावेरिक्स और नोएडा किंग्स के बीच होगा. यह 14वां मैच होगा और दोनों टीमें अपनी लीग स्थिति बेहतर करने के लिए जबरदस्त संघर्ष करने के लिए तैयार हैं. मेरठ मावेरिक्स की टीम अपनी संतुलित गेंदबाजी अटैक और नोएडा किंग्स अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है. दूसरा मुकाबला काशी रुद्रस और लखनऊ फाल्कन्स के बीच होगा, जो 15वां मैच होगा. दोनों मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. काशी रुद्रस की टीम में युवा प्रतिभा का भंडार है जबकि लखनऊ फाल्कन्स अपने घरेलू मैदान पर अपने फैंस के समर्थन का फायदा उठाना चाहेगी. यह डबल हेडर उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को बेहतरीन मनोरंजन देने का वादा करता है. दिल्ली प्रीमियर लीग में आज न्यू दिल्ली टाइगर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स होगी कांटे की टक्कर, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 आज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

23 अगस्त (शनिवार) को उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 के दो रोमांचक मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा किंग्स भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 02:30 बजे होगा। दूसरा मैच काशी रुद्रस बनाम लखनऊ फाल्कन्स शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 07:00 बजे होगा। दोनों मैच लखनऊ के प्रतिष्ठित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के आज के दोनों मुकाबले भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल पर उपलब्ध होंगे. टीवी पर UPPL 2025 के मैच देखने के इच्छुक प्रशंसकों को लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए अपने केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल ट्यून करने होंगे. इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के स्थानीय केबल चैनल्स पर भी इन मैचों का प्रसारण हो सकता है.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि UPPL 2025 के आज के दोनों मैच भारत में लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन विकल्प के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे. प्रशंसक मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा किंग्स और काशी रुद्रस बनाम लखनऊ फाल्कन्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग ऐप पर देख सकते हैं. हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक होगा.