TRT W vs SOB W, 15th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम दक्षिणी बहादुर महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Trent Rockets Women vs Southern Brave Women, 15th Match The Hundred Womens Competition 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव महिला की कमान जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: एशिया कप में इन गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट; यहां देखें पूरी लिस्ट

फिलहाल साउथर्न ब्रेव महिलाकी टीम इस सीजन में तीन मुकाबले खेली हैं. इस दौरान साउथर्न ब्रेव महिला की टीम को तीनों मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ साउथर्न ब्रेव महिला दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स महिला अब तक इस सीजन में तीन मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.143 है. आज के मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम साउथर्न ब्रेव महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउथर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउथर्न ब्रेव महिला की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं.आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम साउथर्न ब्रेव महिला के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ट्रेंट रॉकेट्स महिला: ब्रायोनी स्मिथ, जोडी ग्रेवकॉक, नेट साइवर-ब्रंट, एशले गार्डनर (कप्तान), हीथर ग्राहम, एम्मा जोन्स, नताशा व्रेथ (विकेटकीपर), अलाना किंग, एलेक्सा स्टोनहाउस, किर्स्टी गॉर्डन, कैसिडी मैक्कार्थी.

साउथर्न ब्रेव महिला: मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), मैडी विलियर्स, रियाना साउथबी (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नोट: ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.