Today's IPL Match Live: आईपीएल में आज किन टीमों के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला? 4 मई के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल देखें

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज एक हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा, जहां Mumbai Indians (मुंबई इंडियंस) का सामना Lucknow Super Giants (लखनऊ सुपर जायंट्स) से वानखेड़े स्टेडियम में होगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने का आखिरी मौका माना जा रहा है. फिलहाल अंक तालिका में सबसे निचले दो स्थानों पर काबिज मुंबई और लखनऊ ने पूरे सीजन में निरंतरता के लिए संघर्ष किया है और अब तक केवल दो-दो जीत ही दर्ज कर पाए हैं. Rishabh Pant IPL Stats Against MI: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन, आंकड़ों पर एक नजर

आज के आईपीएल 2026 मैच की डिटेल्स और टाइमिंग

यह मुकाबला 2026 सीजन के सामान्य शाम के शेड्यूल के अनुसार खेला जाएगा.

फिक्स्चर: मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

तारीख: सोमवार, 4 मई 2026

समय: 19:30 IST (टॉस 19:00 IST)

वेन्यू: वानखेड़े स्टेडियम

आईपीएल 2026 लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी टेलीकास्ट डिटेल्स

भारत में क्रिकेट फैंस इस मैच का लुत्फ डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं. आईपीएल 2026 के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच विभाजित हैं.

लाइव स्ट्रीमिंग: मैच का लाइव प्रसारण JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. यहां दर्शक हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं.

टीवी टेलीकास्ट: टेलीविजन दर्शकों के लिए Star Sports नेटवर्क आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है. मैच स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और उनके एचडी चैनलों पर उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा क्षेत्रीय दर्शक स्टार स्पोर्ट्स तमिल, तेलुगु और कन्नड़ चैनलों पर भी मैच देख सकते हैं.

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. मुंबई इंडियंस अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से हार झेल चुकी है, जिससे उनकी हार की लकीर तीन मैचों तक पहुंच गई है. नमन धीर और युवा रयान रिकेलटन जैसे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम को टोटल डिफेंड करने और दबाव में मैच जीतने में मुश्किल हो रही है.

वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति और भी खराब है, जिसने लगातार पांच मैच गंवाए हैं. उनका पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्सके खिलाफ सुपर ओवर में हार के साथ खत्म हुआ था. कप्तान ऋषभ पंत के लिए यह मैच टीम की बल्लेबाजी में सुधार और मिडिल ओवर्स में तेजी लाने का अहम मौका होगा.