Rishabh Pant IPL Stats Against MI: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन, आंकड़ों पर एक नजर

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 47वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. ऋषभ पंत इस सीजन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे रहे हैं. ऐसे में चलिए ऋषभ पंत के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था. अब तक ऋषभ पंत ने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 24 की औसत के साथ 408 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट 137.83 की रही है. ऋषभ पंत के बल्ले से तीन अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78* रन रहा है. ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 36 चौके और 20 छक्के भी लगाए हैं और वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं.

आईपीएल 2026 में कुछ खास नहीं रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन

ऋषभ पंत आईपीएल 2026 में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं. इसकी 8 पारियों में 27 की औसत और 126.84 की स्ट्राइक रेट से 189 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा है. वह इस सीजन एक पारी में नाबाद भी रहे हैं. आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत ने 14 मैचों की 13 पारियों में 24.45 की औसत से 269 रन बनाए थे.

कुछ ऐसा रहा है ऋषभ पंत का आईपीएल करियर

ऋषभ पंत ने साल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का आगाज किया था. ऋषभ पंत अब तक 133 मैच खेले हैं, जिसकी 131 पारियों में 33.71 की औसत और 146.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,742 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से 2 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं. इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है. ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर चुके हैं, हालांकि बतौर कप्तान उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.