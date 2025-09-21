IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Dream11 Team Prediction: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Dream11 Team Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 21 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. यह जंग भले ही मैदान पर अपनी पुरानी चमक खो चुकी हो, लेकिन मैदान के बाहर की खींचतान और टकराव लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और दर्शकों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. इस बीच, भारत बनाम पाकिस्तान की बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन भविष्यवाणी जानने के इच्छुक फैंस नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

टीम इंडिया मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार लय में है. सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम ने ग्रुप ए अंकतालिका में लगातार तीन जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और ओमान को हराया. वहीं, सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने ग्रुप ए अंकतालिका में दूसरा स्थान पाकर सुपर-4 में अपनी जगह बनाई. ग्रीन शर्ट्स ने ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को हराया, जबकि उन्हें भारत के हाथों सात विकेट की हार झेलनी पड़ी थी.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- संजू सैमसन (IND), मोहम्मद हारिस (PAK) को भारत बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), साहिबजादा फरहान (PAK) को हम अपनी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स - हार्दिक पांड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), सलमान अली आगा (PAK), अभिषेक शर्मा (IND) को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज-जसप्रीत बुमराह (IND), शाहीन अफरीदी (PAK), कुलदीप यादव (IND) आपकी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: संजू सैमसन (IND), मोहम्मद हारिस (PAK), सूर्यकुमार यादव (IND), साहिबजादा फरहान (PAK), हार्दिक पांड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), सलमान अली आगा (PAK), अभिषेक शर्मा (IND), जसप्रीत बुमराह (IND), शाहीन अफरीदी (PAK), कुलदीप यादव (IND)

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान इन-फॉर्म अभिषेक शर्मा (IND) जबकि सलमान अली आगा (PAK) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है