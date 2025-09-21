IND vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 21 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा। लगातार विवादों, हाथ न मिलाने की घटनाओं, विचार-विमर्श और धमकियों के बीच भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे. यह जंग भले ही मैदान पर अपनी पुरानी चमक खो चुकी हो, लेकिन मैदान के बाहर की खींचतान और टकराव लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और दर्शकों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े
कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया बेहतरीन फॉर्म में है और ग्रुप चरण में लगातार तीन जीत के बाद सुपर-4 में प्रवेश किया है. भारत ने पहले यूएई को 9 विकेट से हराया, फिर पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी और ओमान के खिलाफ 21 रन से जीत हासिल की. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने यूएई और ओमान पर जीत दर्ज कर सुपर-4 में जगह बनाई, लेकिन भारत से मिली हार ने उनके आत्मविश्वास को झटका दिया था.
क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट?
📢 DD Sports 📺 (DD Free Dish) will broadcast LIVE all #TeamIndia🇮🇳 specific matches & the FINAL of #AsiaCup 2025 🏏 from September 10 to September 28 💥
— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2025
हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी एशिया कप 2025 में भारत के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के सभी मैच और फाइनल का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा।
डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?
- सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा
- MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध होगा
लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाता है. एशिया कप 2025 का मुख्य प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जिसमें Sony Ten 1, Sony Ten 3, Sony Ten 5 और इनके HD वर्जन शामिल हैं. मोबाइल पर Sony LIV ऐप से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इस तरह, डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त में भारत बनाम पाकिस्तान का यह ऐतिहासिक मुकाबला देख सकेंगे, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स उपलब्ध रहेंगे.