IND vs SL Asia Cup 2025 Super 4 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. भारत ने दो बदलाव शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह को मौका मिला हैं. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

श्रीलंका ने जीता टॉस

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसंका, कुशल मेंडिस (विकेटकीपर), कुशल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जानित लियानागे, दुश्मांथा चमीरा, महेश तीक्षणा, नुवान थुसारा

 भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

यह मैच ‘डेड रबर’ होगा, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंकाई टीम लगातार दो हार झेलकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. ऐसे में भारत अपनी प्लेइंग इलेवन को फाइनल से पहले आज़माने के इरादे से उतरेगा, वहीं श्रीलंका टूर्नामेंट का अंत सम्मानजनक तरीके से करना चाहेगा.