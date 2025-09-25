IND vs SL, Asia Cup 2025 Super 4 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

भारत बनाम श्रीलंका(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. हालांकि यह मैच ‘डेड रबर’ होगा, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंकाई टीम लगातार दो हार झेलकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. ऐसे में भारत अपनी प्लेइंग इलेवन को फाइनल से पहले आज़माने के इरादे से उतरेगा, वहीं श्रीलंका टूर्नामेंट का अंत सम्मानजनक तरीके से करना चाहेगा. भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर 4 डेड रबर मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत का बल्लेबाजी क्रम शानदार फॉर्म में है. अभिषेक शर्मा टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जबकि शुभमन गिल ने भी अहम योगदान दिया है. हालांकि मध्यक्रम और निचला क्रम लगातार कमजोर कड़ी साबित हुआ है. मैनेजमेंट इस मैच में जितेश शर्मा को पिंच-हिटर के रूप में मौका दे सकता है. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को फाइनल से पहले एक और अवसर मिल सकता है.

दूसरी ओर, श्रीलंका ने टूर्नामेंट की शुरुआत तीन लगातार जीत से की थी, लेकिन सुपर-4 चरण में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सका और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से करीबी हार झेलनी पड़ी. श्रीलंका के लिए पथुम निसांका और कुसल मेंडिस ने बल्ले से योगदान दिया, लेकिन अन्य बल्लेबाज दबाव में नाकाम रहे. गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा, नुवान तुषारा और दुष्मंथा चमीरा लगातार विकेट चटकाते रहे हैं और भारत के खिलाफ भी उनसे उम्मीदें होंगी.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी एशिया कप 2025 में भारत के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के सभी मैच और फाइनल का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?

सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा.

MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध होगा.

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाता है. एशिया कप 2025 का मुख्य प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जिसमें Sony Ten 1, Sony Ten 3, Sony Ten 5 और इनके HD वर्जन शामिल हैं. मोबाइल पर Sony LIV ऐप से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इस तरह, डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त में भारत बनाम श्रीलंका का यह रोमांचक मुकाबला देख सकेंगे, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स उपलब्ध रहेंगे.