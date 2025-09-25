IND vs SL Asia Cup 2025 Super 4 Dream11 Team Prediction: भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर 4 डेड रबर मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Dream11 Team Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक पूरी तरह हावी रही है और बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में प्रवेश कर चुकी है. बांग्लादेश को हराने के बाद भारत ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. हालांकि यह मैच क्वालीफिकेशन के लिहाज से मायने नहीं रखता, लेकिन भारतीय टीम यहां ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी और खासकर कैचिंग में सुधार करने पर जोर देगी, जो अब तक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है. भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर-4 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
दूसरी ओर, श्रीलंका का सफर इस टूर्नामेंट में यहीं समाप्त हो चुका है. 2022 एशिया कप चैंपियन श्रीलंकाई टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार शुरुआत की थी और सभी मुकाबले जीते थे, लेकिन सुपर-4 चरण में उन्हें लगातार दो हार का सामना करना पड़ा था. पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान से हारे श्रीलंका की फाइनल की उम्मीदें पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं. अब उनका लक्ष्य भारत को हराकर टूर्नामेंट से विजयी विदाई लेना होगा और साथ ही टीम इंडिया की लय को बाधित करना होगा, हालांकि यह काम आसान नहीं होने वाला है.
भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा
भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- कुशल मेंडिस (SL), संजू सैमसन (IND) को भारत बनाम श्रीलंका फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.
भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान इन-फॉर्म अभिषेक शर्मा (IND) जबकि पथुम निसंका (SL) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है.