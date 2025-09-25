IND vs SL Asia Cup 2025 Super 4 Match Preview: भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर-4 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम श्रीलंका(Photo Credit:LatestLY)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. हालांकि यह मैच ‘डेड रबर’ होगा, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंकाई टीम लगातार दो हार झेलकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. ऐसे में भारत अपनी प्लेइंग इलेवन को फाइनल से पहले आज़माने के इरादे से उतरेगा, वहीं श्रीलंका टूर्नामेंट का अंत सम्मानजनक तरीके से करना चाहेगा. एशिया कप में भारतीय खिलाड़ी मचा रहे गदर, अभिषेक शर्मा के नाम सर्वाधिक रन, तो कुलदीप यादव के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट

भारत की ओर से इस टूर्नामेंट में ओपनिंग और टॉप ऑर्डर ने दमदार प्रदर्शन किया है. अभिषेक शर्मा टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जबकि शुभमन गिल ने भी अहम योगदान दिया है। हालांकि मध्यक्रम और निचला क्रम लगातार कमजोर कड़ी साबित हुआ है. मैनेजमेंट इस मैच में जितेश शर्मा को पिंच-हिटर के रूप में मौका दे सकता है. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को फाइनल से पहले एक और अवसर मिल सकता है.

दूसरी ओर, श्रीलंका ने टूर्नामेंट की शुरुआत तीन लगातार जीत से की थी, लेकिन सुपर-4 चरण में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सका और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से करीबी हार झेलनी पड़ी. श्रीलंका के लिए पथुम निसांका और कुसल मेंडिस ने बल्ले से योगदान दिया, लेकिन अन्य बल्लेबाज दबाव में नाकाम रहे. गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा, नुवान तुषारा और दुष्मंथा चमीरा लगातार विकेट चटकाते रहे हैं और भारत के खिलाफ भी उनसे उम्मीदें होंगी.

टी20 में भारत बनाम श्रीलंका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स (IND vs SL Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 21 बार जीत हासिल की है. श्रीलंका ने 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच बिना नतीजे के रहा है. भारत फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ लगातार तीन मैचों से जीत दर्ज कर रहा है.

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs SL Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, पथुम निसांका, दुष्मंथा चमीरा और वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी इस मैच में सबकी निगाहों का केंद्र होंगे.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs SL Mini Battle): भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा की टक्कर देखने लायक होगी. वहीं कुलदीप यादव बनाम पथुम निसांका की भिड़ंत भी मैच का पासा पलट सकती है.

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा। यह मैच Sony Ten 1, Sony Ten 3 Hindi, Sony Ten 4 Tamil, Sony Ten 4 Telugu और Sony Ten 5 चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा DD Free Dish पर DD Sports चैनल भी इस मैच का प्रसारण करेगा. ऑनलाइन दर्शक SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक है. फैंस FanCode ऐप पर भी यह मुकाबला देख सकते हैं, जहां उन्हें मैच पास (₹49) या टूर पास (₹149) खरीदना होगा.

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा