Sri Lanka Women vs Australia Women, ICC Womens World Cup 2025 5th Match Live Streaming In India: आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Sri Lanka Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 5th Match Scorecard: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. श्रीलंका की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Team India Squad For ODI Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत का हुआ ऐलान, शुभमन गिल को मिली कप्तानी, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में शामिल

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह पांचवां मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले 7 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

श्रीलंका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL W vs AUS W ODI Head To Head Record)

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पिछले 11 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने सभी मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका महिला की टीम को पहली जीत की तलाश में हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पांचवां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पांचवां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होना हैं. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पांचवां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch SL W vs AUS W 5th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पांचवां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच दूसरे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch SL W vs AUS W 5th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL W vs AUS W 5th ODI Match Likely Playing XI)

श्रीलंका महिला (SL W Likely Playing XI): चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हसीनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविषा दिलहरी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनि कुलसुरिया, सुगंदिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका रानावीरा.

ऑस्ट्रेलिया महिला (AUS W Likely Playing XI): एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एश गार्डनर, एन्नाबेल सदरलैंड, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, मेगन शुट्ट, अलाना किंग, किम गार्थ.

नोट: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.