Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Live Score Update: पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 30th Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. ग्रुप B में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है और नॉकआउट में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी मानी जा रही है. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की कमान दासुन शनाका के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच 30वें मुकाबले में कैसा रहेगा पल्लेकेले की पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इस अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से टॉप ऑर्डर में ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस और कैमरन ग्रीन नजर आ सकते हैं. वहीं श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और कमिंदु मेंडिस पारी की शुरुआत कर सकते हैं. पल्लेकेले की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, ऐसे में फैंस को हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

मिचेल मार्श की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस और एडम जाम्पा जैसे गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं. वहीं श्रीलंका की टीम भी इस बड़े मंच पर मजबूत ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप B का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.