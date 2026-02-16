Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच 30वें मुकाबले में कैसा रहेगा पल्लेकेले की पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

कोलंबो (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 30th Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में हो सकती है, जिनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है, जबकि श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका कर रहे हैं. ग्रुप B में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा और कैमरन ग्रीन जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, महीश थीक्षाना और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला संतुलित नजर आ रहा है और फैंस को रोमांचक मैच की उम्मीद है.

इस अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. पल्लेकेले की तेज आउटफील्ड और संतुलित पिच को देखते हुए एक प्रतिस्पर्धी स्कोर वाला मैच देखने को मिल सकता है. स्पिन गेंदबाजों की भी इस मैदान पर अहम भूमिका रह सकती है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SL T20I Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 15 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका को 10 मैचों में सफलता मिली है. वहीं, एक मुकाबला टाई रहा है. मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीता और एक हारा है, जबकि श्रीलंका ने अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. श्रीलंका ने भी अहम मौकों पर कड़ी टक्कर दी है. टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं आंका जा सकता.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pallekele Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला आज पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और आउटफील्ड भी काफी तेज है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर सकती है.

पल्लेकेले के मौसम का हाल (Pallekele Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान मौसम आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. हल्की बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की आशंका कम बताई जा रही है. ऐसे में फैंस को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs SL 30th Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा, मैट कुहनेमन.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कमिल मिशारा/कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशन हेमंथा, दुनिथ वेल्लालागे, दुश्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.