Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Toss Winner Prediction: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Toss Winner Prediction: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का पहला मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका ने ग्रुप बी में 3 में से 3 मैच जीतकर टॉप पर रही तो बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराकर क्वालीफाई किया. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Australia Women, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 413 रनों का टारगेट, बेथ मूनी ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

सुपर 4 में टीमें टॉप 2 में रहकर फाइनल के लिए टिकट कटाना चाहेगी. इसी वजह से बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ये मैच अहम रहने वाला है. लीग स्टेड में भिड़ने के बाद एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं.

अभी तक टूर्नामेंट में श्रीलंका ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. श्रीलंका की टीम अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप-बी में पहले पायदान पर रही है. बांग्लादेश ने पिछले मैच में अफगानिस्तान को हराकर इस मैच में अपनी जगह बनाई है. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. दूसरी तरफ बांग्लादेश इस मैच में अपनी पिछली हार का बदला लेने उतरेगी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स (SL vs BAN Head to Head Records)

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अब तक का आमना-सामना काफी प्रतिस्पर्धात्मक रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश ने आठ बार बाज़ी मारी है. दोनों के बीच अब तक कोई भी मैच बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

एशिया कप 2025 के सुपर 4 का पहला मुकाबला आज श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दुबई की पिच पर हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. इस बार पिचों पर थोड़ी घास नजर आ रहीं हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी मदद मिल सकती है. इस मैदान पर अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में गेंद और बल्ले के बीच बराबरी की जंग देखने को मिली है, जिसमें स्पिनर्स ने अहम भूमिका निभाई है.

इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर को लेकर बात की जाए तो वह 140 से 145 रनों के बीच देखने को मिलता है. वहीं इसके अलावा इस मैदान पर अब तक खेले गए 112 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 52 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जहां जीत हासिल की है तो वहीं 58 मैचों में टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs SL Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम ने 12 बार टॉस अपने नाम किया हैं. वहीं, बांग्लादेश ने 8 टॉस अपने पक्ष में जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs BAN Likely Playing XI)

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वैलालागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन, लिटन दास (कप्तान), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.