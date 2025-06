WI W vs SA W 1st ODI 2025 Live Streaming: पहले वनडे में आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

West Indies Women (Photo: X/@windiescricket)

Where To Watch West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's Cricket Team live Telecast: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 11 जून 2025 को बारबाडोस (Barbados) के ब्रिजटाउन स्थित थ्री डब्ल्यूज़ ओवल (Three Ws Oval, Bridgetown) में खेला जाएगा. यह दौरा दोनों टीमों के लिए अहम साबित हो सकता है, जहां अनुभव और युवा जोश की जंग देखने को मिलेगी. फैंस इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं. दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां वे 11 से 23 जून के बीच तीन वनडे और तीन टी20I मैचों की सीरीज़ खेलेंगी. हाल ही में वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड दौरे पर T20I और ODI दोनों में 0-3 से हार का सामना कर चुकी है. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम को श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए त्रिकोणीय वनडे सीरीज़ के फाइनल में जगह नहीं मिल सकी थी. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा टीम ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का लाइव टेलीकास्ट? यहां जानें पूरी डिटेल्स

इससे पहले दोनों टीमें फरवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका में आमने-सामने आई थीं, जहां मेज़बानों ने चार मैचों की वनडे सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम किया था. टी20 में आखिरी भिड़ंत 2024 महिला टी20 वर्ल्ड कप में दुबई में हुई थी, जहां साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इस दौरे के लिए दोनों बोर्ड्स क्रिकेट वेस्टइंडीज और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने संयुक्त स्क्वॉड की घोषणा की है. मेज़बान टीम की कप्तानी एक बार फिर ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज़ करेंगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई सलामी बल्लेबाज़ लौरा वूल्वार्ड्ट करेंगी. वर्तमान में ICC महिला वनडे टीम रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका 5वें और वेस्टइंडीज 9वें स्थान पर है. वहीं टी20I रैंकिंग में दोनों के बीच सिर्फ चार अंकों का अंतर है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पहला वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 11 जून 2025 को बारबाडोस (Barbados) के ब्रिजटाउन स्थित थ्री डब्ल्यूज़ ओवल (Three Ws Oval, Bridgetown) में खेला जाएगा. यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा, जबकि भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. टॉस शाम 7:00 बजे किया जाएगा.

वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पहला वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस सीरीज़ का कोई भी मुकाबला टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा, यानी दर्शक इसे किसी टीवी चैनल पर नहीं देख पाएंगे.

वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पहला वनडे 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारतीय फैंस FanCode ऐप और वेबसाइट पर वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पहला वनडे 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अलावा वेस्टइंडीज क्रिकेट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल (Windies Cricket) भी सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग निशुल्क करेगा.