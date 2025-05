Smriti Mandhana Milestone: श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाली बनी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला 11 मई(रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके वजह से श्रीलंका पहले गेंदबाजी कर रही है. जिसमें भारत को अच्छी शुरुआत मिली है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. उन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज़ बनने का गौरव हासिल किया है. भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, श्रीलंका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

स्मृति मंधाना बनीं भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी

Smriti Mandhana has now hit the most sixes for India in ODIs - 53*#SLvIND #ODISeries #TriSeries

