SL vs AUS, 2nd Test Match 2025 Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, श्रीलंका ने बनाए 9 विकेट खोकर 229 रन, दिनेश चांडीमल और कुसल मेंडिस ने जड़ा अर्धशतक; यहां देखें पहले दिन के खेल का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 6 फ़रवरी से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गॉल (Galle) के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम (Galle International Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को एक पारी और 242 रन से हरा दिया. इसके साथ ही मेहमान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. अब ऑस्ट्रेलिया की नजरें दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम दूसरे टेस्ट में वापसी करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच रोमांचक टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम ने 90 ओवरों में नौ विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं. Sri Lanka vs Australia 2nd Test 2025 Day 1 Scoreard: श्रीलंका का स्कोर लंच ब्रेक तक 1 विकेट पर 87 रन, पहला विकेट जल्दी गिरने की बाद करुणारत्ने और चंडीमल ने संभाली पारी

यहां देखें पहले दिन के खेल का स्कोरकार्ड:

Stumps on Day 1 as Australia take a further four wickets in the final session.

4/85 from 32 overs the end result, leaving Sri Lanka 9/229 at the close #SLvAUS https://t.co/JzCxUHPDkU pic.twitter.com/73hhor48kw

— 7Cricket (@7Cricket) February 6, 2025