Sri Lanka vs Australia 2nd Test 2025 Day 1 Scoreard: श्रीलंका का स्कोर लंच ब्रेक तक 1 विकेट पर 87 रन, पहला विकेट जल्दी गिरने की बाद करुणारत्ने और चंडीमल ने संभाली पारी

Karunaratne and Chandimal (pHOTO: X/@ESPNcricinfo)

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 2nd Test 2025 Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टेस्ट आज यानी 6 फरवरी से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले दिन के लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने 30 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन बनाए हैं. श्रीलंका की ओर से फिलहाल दिमुथ करुणारत्ने 76 गेंदों में 34 रन और दिनेश चंडीमल 75 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद हैं. वहीं सलामी बल्लेबाज पथुम निस्सानका 31 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल श्रीलका को बड़ी साझेदारी की जरुरत हैं.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लियोन ने 10 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा मिचेल स्टार्क और मैथ्यू कुहनेमन ने अच्छी गेंदबाजी की.लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. ऑस्ट्रेलिया टीम की कोशिश श्रीलंका को जल्दी ऑल आउट करना होगा.

An early wicket but a steady morning session for Sri Lankahttps://t.co/wnY2bCMYej #SLvAUS pic.twitter.com/W2uxJujR1O

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 6, 2025