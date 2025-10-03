Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहले टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match Satta Bazar Favourite Team: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय सायनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ravindra Jadeja Half Century, IND vs WI 1st Test Day 2 Live Score Update: रवींद्र जडेजा ने जड़ा शानदार अर्धशतक, टीम इंडिया ने बनाई 164 रनों की बढ़त

पहले मुकाबले का हाल

पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल 10 रन और इब्राहिम जादरान 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 31 गेंदों पर 40 रन और मोहम्मद नबी ने 25 गेंदों में 38 रन की अहम पारी खेली. अंतिम ओवरों में शराफुद्दीन अशरफ ने नाबाद 17 रन जोड़कर अफगानिस्तान को 9 विकेट खोकर 151 रन तक पहुंचाया.

बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान और नसुम अहमद को 1-1 सफलता मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की. तंजीद हसन (51) और परवेज हुसैन (54) ने पहले विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी कर अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं. हालांकि बीच के ओवरों में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम ने 12 से 16 ओवर के बीच में 6 विकेट गंवा दिए.

लेकिन अंत में नुरुल हसन (23* रन, 13 गेंद) और रिशाद हुसैन (14* रन, 9 गेंद) ने जिम्मेदारी संभाली और 8 गेंद शेष रहते बांग्लादेश को लक्ष्य तक पहुंचाकर 4 विकेट से जीत दिला दी. अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 4 विकेट झटके, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. इसके अलावा फरीद अहमद और नूर अहमद को 1-1 विकेट मिला. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. बांग्लादेश की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को पांच मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच पर सट्टा बाजार गर्म (AFG vs BAN Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AFG vs BAN Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में अफगानिस्तान फेवरेट चल रही है. लेकिन बांग्लादेश की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.