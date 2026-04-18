RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Ahmedabad Pitch Report: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बल्लेबाजों का रहेगा दबदबा या गेंदबाज दिखाएंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 26th Match Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस सीजन में प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने अब तक 5 मुकाबलों में 4 जीत दर्ज की है और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना किया है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है, जहां टीम ने 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RSAW vs INDW, 1st T20I Match Prediction: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पिछले मुकाबले में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से भरी हुई है और टीम इस लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स पिछली हार के बाद वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (RCB vs DC Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता था. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी नजर आता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में मजबूत नजर आ रही है. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. केएल राहुल, पथुम निसांका और डेविड मिलर बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं कुलदीप यादव और टी नटराजन गेंदबाजी में असरदार साबित हो सकते हैं.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (M Chinnaswamy Stadium Pitch Report)

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. छोटी बाउंड्री के कारण यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. हालांकि मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज कुछ हद तक असर डाल सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 167 रन है और यहां 180 से ऊपर का स्कोर सुरक्षित माना जाता है.

बेंगलुरु का मौसम (Bengaluru Weather Update)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को बेंगलुरु में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की उम्मीद है. मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs DC 26th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.