RSAW vs INDW, 1st T20I Match Prediction: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-4 से सीरीज हार चुकी है और अब वापसी करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हराकर शानदार फॉर्म हासिल की है और इस मुकाबले में भी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Toss Winner Prediction: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

हालिया फॉर्म की बात करें तो भारत महिला टीम शानदार लय में नजर आ रही है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती देती हैं. गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और रेणुका ठाकुर अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम घरेलू परिस्थितियों में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. टीम की बल्लेबाजी में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

ये टीम मार सकती है बाजी (SA W vs IND W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, टीम संतुलन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखें तो भारत महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत दिख रही है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम घरेलू परिस्थितियों में मुकाबले को कड़ा बना सकती है.

भारत महिला की जीत की संभावना: 60%

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, एनेके डर्कसेन, सुने लुस, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, कायला रेनेक, आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्रीय चारणी, रेणुका ठाकुर.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.