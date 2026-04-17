GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Toss Winner Prediction: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Toss Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन कर रही है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से जूझ रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Winner Prediction: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से 17 अप्रैल को होगा. गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन संघर्ष करती नजर आई है और टीम इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड (GT vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. हालांकि, शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (GT vs KKR Toss Winner Prediction)

गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टॉस के आंकड़े ज्यादा अंतर नहीं दिखाते हैं. ऐसे में इस मुकाबले में टॉस किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है. हालांकि मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है और टीम टॉस जीत सकती है. टॉस की भविष्यवाणी पिछले आंकड़ों और मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs KKR 25th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.