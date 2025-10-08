Rohit Sharma ODI Stats In Australia: ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन, यहां देखें 'हिटमैन' के हैरान कर देने वाले आंकड़े

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, भी स्क्वाड में शामिल हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women, ICC Womens World Cup 2025 10th Match Live Streaming In India: आज टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

साल 2025 टीम इंडिया के लिए अभी तक काफी बदलाव भरा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करना सबसे झटका था. वहीं अब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित की गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, इस टीम में रोहित शर्मा की जगह पर वनडे में टीम इंडिया के बतौर नए कप्तान शुभमन गिल के नाम का ऐलान किया गया है. इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का बतौर कप्तान सफर भी अब खत्म हो गया है. टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों ही फॉर्मेट में काफी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें इसी साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया था.

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते देखना दिलचस्प होने वाला है. इस बीच रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में दूसरे सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा दूसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे खेले हैं, इसकी इतनी ही पारियों में 53.12 की औसत और 90.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,328 रन बनाए हैं. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 46 पारियों में 1,491 रन बनाए थे. इस लिस्ट में विराट कोहली 51.03 की औसत के साथ 1,327 रन के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं.

ऑस्ट्रेलिया में जड़ चुके हैं इतने शतक

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने नाबाद 171 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक लगाए हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में नाबाद 133 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक जड़े हैं. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया में तीन शतक लगाए थे. वहीं, शिखर धवन, गौतम गंभीर, और सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए दो-दो शतक लगाए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक भी लगा चुके हैं रोहित शर्मा

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ रोहित शर्मा का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे मैचों में 57.30 की औसत और 96.01 की स्ट्राइक रेट से 2,407 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा एक दोहरा शतक भी लगा चुके हैं. रोहित शर्मा ने साल 2013 में 209 रन की पारी खेली थी.

कुछ ऐसा रहा है रोहित शर्मा का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने साल 2007 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. डेढ़ दशक से लम्बे इंटरनेशनल करियर में रोहित शर्मा ने अब तक 273 वनडे खेल लिए हैं, जिसमें लगभग 49 की औसत और 92.80 की स्ट्राइक रेट से 11,168 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से रोहित शर्मा फिलहाल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा तीन दोहरे शतक लगाने वाले वर्ल्ड के इकलौते बल्लेबाज हैं.