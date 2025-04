PBKS vs KKR TATA IPL 2025 Live Toss & Scorecard: पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, कोलकाता नाइट राइडर्स पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard: पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 31वां मुकाबला 15 अप्रैल(मंगलवार) को चंडीगढ़(Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स पहले गेंदबाजी करेगी. कोलकाता ने एक बदलाव किय है मोईन अली की जगह एनरिक नॉर्खिया को मौका मिला हैं. यह भी पढ़ें: पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स TATA IPL 2025 मैच से पहले जानें कैसे बनाएं बेस्ट माय11सर्किल ड्रीम फैंटेसी टीम

कोलकाता ने जीता टॉस

