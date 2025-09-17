Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी यूएई, दुबई में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 10th Match Key Players To Watch: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम लगातार चर्चा में बनी हुई है. जो भी टीम इस मैच का विजेता होगा, वह सुपर फोर में आगे बढ़ेगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो मैच होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

एशिया कप 2025 अब रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है. सभी टीमों के बीच सुपर-4 में पहुंचने की होड़ लगी हुई है. ग्रुप-ए से टीम इंडिया ने अपने दोनों शुरुआती मैच जीते और सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया. वहीं, ओमान की टीम लगातार 2 मैच हारकर एलिमिनेट हो चुकी है. मगर, अब सवाल है कि पाकिस्तान या यूएई दोनों में से कौन सी टीम अगले राउंड तक पहुंचेगी? पाकिस्तान और यूएई को 17 सितंबर को आमने-सामने आना है, दोनों ही टीमों के पास 2-2 अंक हैं और दोनों ही टीमें सुपर-4 की रेस में हैं. ऐसे में जो भी टीम 17 सितंबर वाला मैच जीतेगी वही आगे बढ़ेगी.

एक तरफ पाकिस्तान की टीम होगी, जो पिछले मैच में टीम इंडिया के हाथों एकतरफा हार का मुंह देखकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर यूएई की टीम होगी, जिसने पिछले ही मैच में ओमान के खिलाफ जीत का स्वाद चखा है. इतना ही नहीं यूएई ने उस मैच में 170 रनों से अधिक का स्कोर बनाया था, जो इस टीम को कॉन्फिडेंस देगा.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने तीनों मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

मुहम्मद वसीम: यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने पिछले 7 मैचों में 33.83 की औसत और 120.11 की आक्रामक स्ट्राइक रेट से 211 रन बनाए हैं. मुहम्मद वसीम की आक्रामक बल्लेबाजी टीम को गति प्रदान करती है.

राहुल चोपड़ा: यूएई के स्टार बल्लेबाज राहुल चोपड़ा ने पिछले 7 मैचों में 50 की औसत और 95.1 की स्ट्राइक रेट के साथ 412 रन बनाए हैं. इस टूर्नामेंट के 10वें टी20 मुकाबले में राहुल चोपड़ा अपने बल्ले से कोहराम मचा सकते हैं.

ध्रुव पाराशर: यूएई के स्टार आलराउंडर ध्रुव पाराशर ने पिछले सात मैचों में 5.17 की इकॉनमी से 5 विकेट चटकाए हैं. हालांकि ध्रुव पाराशर का स्ट्राइक रेट 78 है. इस टूर्नामेंट के 10वें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ध्रुव पाराशर पर सबकी निगाहें होंगी.

साइम अय्यूब: पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज साइम अय्यूब ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान साइम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. साइम अय्यूब अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

सलमान आगा: पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. सलमान आगा ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. सलमान आगा की लगातार रन बनाने की क्षमता पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

अबरार अहमद: पाकिस्तान के युवा गेंदबाज अबरार अहमद ने पिछले 7 मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. अबरार अहमद इस टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से यूएई की कमर तोड़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs IRE 10th T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी.

