Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जा रहा हैं. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: India Women vs Australia Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 293 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड
रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (IRE vs ENG 1st T20I Live Toss Update)
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IRE vs ENG 1st T20I Playing XI)
█▓▒▒░░░TOSS NEWS░░░▒▒▓█
Ireland Men will bat first against England Men having lost the toss. Here's the team!
WATCH (Ireland/UK): TNT 1 (410)
SCORE: https://t.co/cMkGA12bcO#BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/bsM27h3vTh
— Cricket Ireland (@cricketireland) September 17, 2025
आयरलैंड (IRE Playing XI For 1st T20I vs ENG): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, बैरी मैक्कार्थी, ग्राहम ह्यूम, मैथ्यू हम्फ्रीज़, क्रेग यंग.
🚨 TOSS & TEAM NEWS 🚨
England have won the toss and will bowl first in the series opener in Dublin 🏴#IREvENG pic.twitter.com/BVV7YQ4Fjw
— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) September 17, 2025
इंग्लैंड (ENG Playing XI For 1st T20I vs ENG): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.
आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)
दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस सीरीज में भी इंग्लैंड अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. आयरलैंड भी इस घरेलू सीरीज में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं है आयरलैंड पिछले पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पिछले पांच में से चार मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबरी पर समाप्त की है और इससे पहले वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था.
नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.