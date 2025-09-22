Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Live Streaming In India: एशिया कप के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Live Streaming And Telecast Details: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला कल यानी 23 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि सुपर 4 में शुरुआती हार ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है. श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: How Pakistan Can Qualify For Asia Cup 2025 Final: सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया के हाथों मिली करारी हार के बाद भी फाइनल में पहुंच सकता हैं पाकिस्तान? यहां समझें पूरा समीकरण

एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया और बांग्लादेश दो-दो पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, ऐसे में श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. यानी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. हारने वाली टीम के लिए फाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते थे, लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट की हार ने उनकी लय को झटका दिया.

साल 2022 में इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था जो कि टी20 एशिया कप का फाइनल मैच भी था. इस मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से धूल चटाई थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अबू धाबी के मैदान पर जब इन दोनों टीमों की टक्कर होगी तो एक बार फिर श्रीलंका की टीम जीत हासिल करती है, या फिर पाकिस्तान अपना बदला लेते हुए श्रीलंका को धूल चटाती है.

फिलहाल पाकिस्तान की टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हैं. रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ छह विकेट की हार ने पाकिस्तान की की कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. ऐसे में ये दोनों टीमें सुपर-4 में पहली जीत हासिल करने के लिए अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने आएंगी.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

कब और कहां खेला जाएगा एशिया कप-2025 में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच मैच?

एशिया कप 2025 के सुपर 4 का तीसरा मुकाबला कल यानी 23 सितंबर पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan vs Sri Lanka, Super Fours Match) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस 7:30 बजे होगा.

टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच का मैच? (How And Where To Watch PAK vs SL Match Live Telecast)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ये मुकाबला सोनी नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

किस ऐप पर ले सकते हैं पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मैच का लुत्फ? (How And Where To Watch PAK vs SL Match Live Streaming)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लुत्फ सोनी लिव ऐप और फैन कोड पर ले सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिन्दु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.