How Pakistan Can Qualify For Asia Cup 2025 Final: सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया के हाथों मिली करारी हार के बाद भी फाइनल में पहुंच सकता हैं पाकिस्तान? यहां समझें पूरा समीकरण

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Abhishek Sharma New Milestone: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने अपने नाम किया ये अनोखा कीर्तिमान, इस मामले में युवराज सिंह और सूर्यकुमार यादव को छोड़ा पीछे

इस मुकाबले में टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई. अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. चलिए जानते हैं कि क्या फिर एक बार सुपर-4 में टीम इंडिया के हाथों मिली करारी हार के बाद भी पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं.

क्या पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? (Asia Cup 2025 Final Scenario)

एशिया कप के सुपर-4 में पहुंचने वाली हर टीम को बाकी तीनों टीमों से एक-एक मुकाबला खेलना हैं और फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए कम-से-कम दो मुकाबले जरूर जीतने होंगे. पाकिस्तान का एशिया कप के सुपर-4 में पहला मैच टीम इंडिया से ही था. इस मुकाबले पाकिस्तान की टीम एक बार फिर टीम इंडिया से हार गई है, इसके बाद भी पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी हैं. फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए पाकिस्तान को बाकी बचे दोनों मैच जीतने जरूरी होंगे. एक और मैच हारने पर पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.

पाकिस्तान की टीम को सिर्फ जीत ही हासिल नहीं करनी है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना है. इससे पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर होगा और वो फाइनल में जगह बना पाएंगे. बांग्लादेश, श्रीलंका को हरा चुका है. अगर किसी तरह श्रीलंका ने टीम इंडिया को हरा दिया, तो फिर पाकिस्तान भी अपने दोनों मैच जीत गया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नेट रन रेट की लड़ाई होगी. इसी कारण पाकिस्तान को फाइनल में एंट्री के लिए बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी होगी.

एशिया कप के फाइनल में कभी नहीं भिड़ी हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान (How IND vs PAK Can Happen Final)

बता दें कि टीम इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप की शुरुआत से ही आपस में मैच खेल रहे हैं. दोनों के बीच इस टूर्नामेंट वनडे और टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों को मिलकर कुल 21 मैच खेले गए हैं. लेकिन कभी भी दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला नहीं खेला गया है. इस सीजन में शायद फैंस को दोनों टीमों के बीच फाइनल देखने का मौका मिल जाए. ऐसा तब हो सकता हैं जब पाकिस्तान अपने अगले दो मैच जीत गया और टीम इंडिया ने भी एक या दो मुकाबलों में जीत हासिल की, तो तीसरी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.

