Abhishek Sharma New Milestone: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने अपने नाम किया ये अनोखा कीर्तिमान, इस मामले में युवराज सिंह और सूर्यकुमार यादव को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan Women vs South Africa Women, 3rd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस मुकाबले में टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई. अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया.

युवराज सिंह को छोड़ा पीछे

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. इस मामले में अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज आलराउंडर युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ दिया हैं. युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में T20I मैच में सिर्फ 29 गेंदों में ही फिफ्टी लगाई थी. अब अभिषेक ने उनका कीर्तिमान अपने नाम कर लिया.

सूर्यकुमार यादव को भी पछाड़ा

अभिषेक शर्मा ने पारी में पांच छक्के लगाते ही अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 छक्के पूरे कर लिए. टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं. अभिषेक शर्मा ने 331 गेंदों में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है. अभिषेक शर्मा से पहले टीम इंडिया के लिए सबसे कम गेंदों में 50 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम था. सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 510 गेंदों में 50 छक्के पूरे किए थे.

बता दें कि टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2024 में डेब्यू किया था और इसके बाद से ही टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन गए हैं. अभिषेक शर्मा ने 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 708 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 172 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 105 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्के लगाए.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.