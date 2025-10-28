Pakistan vs South Africa, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match Key Players To Watch: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 28 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट सीरीज के बाद रावलपिंडी में पहला टी20 मुकाबला खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराकर सीरीज को बराबरी पर समाप्त किया है. इस सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीका से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान डोनोवर फरेरा (Donovan Ferreira) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 1st T20I Match Winner Prediction: पाकिस्तान को हराकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

डोनोवर फरेरा इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पिछली टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली जो की 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई. दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम ने अपना पिछला टी20 मुकाबला एशिया कप के दौरान टीम इंडिया के खिलाफ खेला था जिसमें वह 5 विकेट से हार गई थी. सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम की कमान संभाल रहे हैं. अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए दोनों टीम इस सीरीज से ही रूपरेखा तैयार करेगी.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पिछले पांच सालों में 10 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दोनों टीमों ने पांच-पांच मैच जीते हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज 2-0 से अपने नाम की थीं. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2024 में सेंचुरिन के मैदान पर खेला गया था. जहां मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका ने 19.3 ओवर में 207 रनों का लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर हार का स्वाद चखाया था.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SA Test Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दोनों टीमों ने 12-12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज में दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़ और शाहीन अफरीदी स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका टीम की तो क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस और कॉर्बिन बॉश अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (PAK vs SA Key Players To Watch)

साइम अय्यूब (Saim Ayub): पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज साइम अय्यूब ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान साइम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. साइम अय्यूब अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

सलमान आगा (Salman Agha): पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. सलमान आगा ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. सलमान आगा की लगातार रन बनाने की क्षमता पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

अबरार अहमद (Abrar Ahmed): पाकिस्तान के युवा गेंदबाज अबरार अहमद ने पिछले सात मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. अबरार अहमद एशिया कप के फाइनल मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया की कमर तोड़ सकते हैं.

डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis): दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले नौ मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह डेवाल्ड ब्रेविस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock): दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें क्विंटन डी कॉक की औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. क्विंटन डी कॉक की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने दक्षिण अफ्रीका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi): गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी ने गजब का प्रदर्शन किया है. लुंगी एनगिडी ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. लुंगी एनगिडी की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SA 1st T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, बाबर आज़म, सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज़ , मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह, अबरार अहमद.

दक्षिण अफ्रीका: लुआन ड्रे प्रीटोरियस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवर फरेरा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनिल बार्टमैन, लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर, लिजाद विलियमस.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.