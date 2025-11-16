SL vs PAK 3rd ODI 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 3-0 से किया क्लीन स्वीप, मोहम्मद रिज़वान, फखर ज़मान ने जड़ा अर्धशतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 16 नवंबर(रविवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली हैं. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को 211 रन पर रोक दिया. जवाब में पाकिस्तान ने 44.4 ओवर में 215/4 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. यह जीत पाकिस्तान के लिए बेहद खास रही, क्योंकि टीम ने पूरे मैच में एकतरफा प्रदर्शन करते हुए दबदबा कायम रखा. श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 212 रनों का आसान टारगेट, मोहम्मद वसीम जूनियर ने झटकें 3 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका की पारी लड़खड़ाती शुरुआत के बावजूद कुछ हद तक संभली. सदीरा समरविक्रमा ने 48 रन (65 गेंद) की सबसे बड़ी पारी खेली, जबकि कप्तान कुसल मेंडिस ने 34 रन का योगदान दिया. पवन रत्नायके ने भी 37 गेंदों पर 32 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट चटकाए. हरिस रऊफ ने 9 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि फैसल अकबर ने 2 विकेट झटके और श्रीलंका की रनगति पर अच्छी तरह रोक लगाई.

211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत शानदार रही. फखर जमां ने तेजतर्रार अंदाज़ में 45 गेंदों पर 55 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद मोहम्मद रिज़वान ने धैर्यपूर्ण और जिम्मेदार पारी खेलते हुए 92 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए. उनके साथ हुसैन तलत ने भी 57 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया. श्रीलंका की ओर से केवल जेफ्री वांडरसाय ही प्रभावित कर सके, जिन्होंने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए. पाकिस्तान ने 32 गेंद शेष रहते यह जीत हासिल की और सीरीज़ पर भी कब्ज़ा जमाया.