SL vs PAK 3rd ODI 2025 Scorecard: श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 212 रनों का आसान टारगेट, मोहम्मद वसीम जूनियर ने झटकें 3 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 16 नवंबर(रविवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम 211 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उसके गेंदबाजों ने इस निर्णय को सही साबित किया. 212 रन के लक्ष्य का पीछा अब पाकिस्तान को करना है, श्रीलंका अब गेंदबाजी में चमत्कार की उम्मीद करेगा, वहीं पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सीरीज़ 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा. रावलपिंडी में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका के बल्लेबाज शुरुआत में लय में दिखे लेकिन नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने उनकी पारी संभलने नहीं दी. सदीरा समरविक्रमा ने 48 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की, जबकि पथुम निसंका (24) और कमिल मिशारा (29) ने तेज शुरुआत दी थी.

पाकिस्तान की गेंदबाजी एक बार फिर मजबूत साबित हुई. मोहम्मद वसीम जूनियर ने 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट चटकाए और श्रीलंकाई मध्यक्रम की कमर तोड़ दी. हरिस रऊफ और फैसल अखराम ने दो-दो विकेट लेकर श्रीलंका को खुलकर रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया. पाकिस्तान की गेंदबाजी की खास बात यह रही कि हर गेंदबाज ने किफायती गेंदबाजी की और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा.