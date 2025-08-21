OVI W vs TRT W, 23rd Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oval Invincibles Women vs Trent Rockets Women, 23rd Match The Hundred Womens 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, ओवल इनविंसिबल्स महिला की कमान लॉरेन विनफील्ड-हिल (Lauren Winfield-Hill) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Netherlands Women vs Ireland Women, 3rd Match T20 World Cup Europe Qualifier 2025 Live Streaming In India: नीदरलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिलहाल ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम को महज दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ ओवल इनविंसिबल्स महिला पांचवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स महिला अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में छठवें नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का नेट रन रेट -0.389 है. आज के मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ओवल इनविंसिबल्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT W vs OVI W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम को चारों मुकाबलों में जीत मिली हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को अबतक जीत नसीब नहीं हुई हैं.आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ओवल इनविंसिबल्स महिला के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच लंदन के केनिंग्टन ओवल में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ट्रेंट रॉकेट्स महिला: ब्रायोनी स्मिथ, नताशा व्रेथ, नेट साइवर-ब्रंट, एशले गार्डनर (कप्तान), जोड़ी ग्रेवकॉक, हीथर ग्राहम, एलेनोर थ्रेलकेल्ड (विकेटकीपर), अलाना किंग, एलेक्सा स्टोनहाउस, किर्स्टी गॉर्डन, कैसिडी मैक्कार्थी.

ओवल इनविंसिबल्स महिला: लॉरेन विनफील्ड-हिल (विकेटकीपर/कप्तान), मेग लैनिंग, ऐलिस कैप्सी, मैरिज़ेन कप्प, पेगे शॉल्फिल्ड, जोआन गार्डनर, अमांडा-जेड वेलिंगटन, फोएबे फ्रैंकलिन, टैश फ़ारंट, सोफिया स्माले, डेज़ी गिब.

नोट: ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.