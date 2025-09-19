On This Day in 2007: आज ही के दिन 18 साल पहले युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगाए लगातार छह छक्के, देखें वीडियो

युवराज सिंह(Photo credit: Instagram @icc)

On This Day in 2007: 19 सितंबर 2007 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. डरबन के किंग्समीड मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में युवराज सिंह ने वह कारनामा किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई. स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार छह छक्के जड़कर युवी ने न केवल इतिहास रच दिया बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया. इससे पहले युवराज और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बीच मैदान पर शब्दों की गरमा-गरमी हुई थी, और उसी गुस्से को युवी ने बल्ले से जवाब देते हुए इंग्लैंड पर कहर बरपाया. एशिया कप में फिर पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए सुपर-4 राउंड का शेड्यूल, फॉर्मेट, मैच की टाइम टेबल और वेन्यू के साथ सारे डिटेल्स

युवराज सिंह ने लगाए लगातार छह छक्के

6⃣6⃣6⃣6⃣6⃣6⃣ 🗓️ On This Day in 2007, Yuvraj Singh marched his way into record books, smashing SIX sixes in an over! 🔝💪#TeamIndia | @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/jwBEXMAZP7 — BCCI (@BCCI) September 19, 2025

युवराज सिंह ने ब्रॉड के ओवर की पहली गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से छह रन के लिए भेजा और इसके बाद तो मानो आतिशबाज़ी शुरू हो गई. दूसरी गेंद को बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से, तीसरी को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दर्शकों के बीच और चौथी गेंद को स्क्वेयर लेग के ऊपर से छक्का लगाकर इंग्लिश गेंदबाज़ों और कप्तान पॉल कॉलिंगवुड को हक्का-बक्का कर दिया. पाँचवें और छठे छक्के ने पूरे मैदान में जोश भर दिया. उस समय कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री ने भी कहा कि युवराज वही सज़ा ब्रॉड को दे रहे हैं, जो कुछ महीने पहले उन्हें दिमित्री मस्कारेनहास ने दी थी.

देखें युवराज सिंह का एक ओवर में लगातार छह छक्के

इस तूफ़ानी पारी की बदौलत युवराज ने मात्र 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उस समय का सबसे तेज़ टी20 अर्धशतक था. 16 गेंदों पर 58 रन बनाकर वे फ्लिंटॉफ का शिकार बने, लेकिन तब तक भारत ने 218/4 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. भारत ने यह मैच 18 रनों से जीता और युवराज को मैन ऑफ द मैच चुना गया. उस ऐतिहासिक रात ने सिर्फ़ भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को यह संदेश दिया कि युवराज सिंह टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं.