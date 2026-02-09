Oman vs Zimbabwe Live Scorecard: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, ओमान के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला; देखें प्लेइंग XI

ओमान नेशनल क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम मैच स्कोरकार्ड

Oman National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच चरम पर है. आज ग्रुप सी के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना ओमान से हो रहा है. मैच की शुरुआत में ही जिम्बाब्वे ने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है. कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. पिच पर मौजूद नमी का फायदा उठाने के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ आक्रमण शुरू करने के लिए तैयार हैं.

टॉस की रिपोर्ट और कप्तान का बयान

टॉस जीतने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिच ताजी लग रही है और शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है. हम ओमान को कम से कम स्कोर पर रोककर लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे."

वहीं, ओमान के कप्तान जीशान मकसूद ने कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब वे बोर्ड पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके गेंदबाज खेल में बने रहें.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (Playing XI)

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी, वेस्ले मधेवेरे, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), ब्रायन मुदजिंगान्यामा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगरावा, ब्लेसिंग मुजरबानी, तेंडाई चतारा.

ओमान: कश्यप प्रजापति, प्रतीक अठावले (विकेटकीपर), आकिब इलियास, जीशान मकसूद (कप्तान), खालिद कैल, अयान खान, शोएब खान, मेहरान खान, फैयाज बट्ट, कलीमुल्लाह, बिलाल खान.

मैच का महत्व

ग्रुप सी में शीर्ष दो में जगह बनाने की होड़ काफी कड़ी है. जिम्बाब्वे के लिए यह मैच जीतना अनिवार्य है ताकि वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकें. दूसरी ओर, ओमान एक उलटफेर की तलाश में होगा. पिच रिपोर्ट के अनुसार, खेल के आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों की भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए स्विंग मौजूद रहेगी.