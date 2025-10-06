NZ-W vs SA-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: ताजमिन ब्रिट्स के शतक से दक्षिण अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड को 6 विकेट से हराया﻿, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का सातवां मुकाबला 6 अक्टूबर (सोमवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने न्यूज़ीलैंड महिला टीम को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में न्यूज़ीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.5 ओवर में 231 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 40.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. न्यूज़ीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 232 रन का लक्ष्य, सोफी डिवाइन ने खेली उपयोगी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड की ओर से कप्तान सोफी डिवाइन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 98 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे. ब्रुक हेलेडे ने तेज खेल दिखाते हुए 37 गेंदों में 45 रन जोड़े, जबकि जॉर्जिया प्लिमर ने 31 रन बनाए. अमेलिया केर 23 रन बनाकर आउट हुईं. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको मलाबा सबसे सफल रहीं, जिन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उनके अलावा आयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायन और मारिज़ाने कैप ने एक-एक विकेट लिया.

231 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शानदार बल्लेबाजी की. ताजमिन ब्रिट्स ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 89 गेंदों में 101 रन की पारी खेली, जिसमें कई बेहतरीन चौके-छक्के शामिल थे. कप्तान सुने लूस ने 114 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई. लॉरा वूलवार्ट ने 14 रन और मरिज़ाने कैप ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया. अमेलिया केर ने गेंदबाजी में 10 ओवर में 62 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि लिया ताहूहू और जेस केर को एक-एक विकेट मिला. दक्षिण अफ्रीका ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. ताजमिन ब्रिट्स को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया