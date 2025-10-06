NZ-W vs SA-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: न्यूज़ीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 232 रन का लक्ष्य, सोफी डिवाइन ने खेली उपयोगी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

South Africa Women(Credit:/@ProteasWomenCSA)

New Zealand Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का सातवां मुकाबला 6 अक्टूबर (सोमवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टॉस जीतकर न्यूज़ीलैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उनकी पूरी पारी 47.5 ओवर में 231 रनों पर समाप्त हुई. कप्तान सोफी डिवाइन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. न्यूजीलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड की बल्लेबाजी की शुरुआत खराब रही जब अनुभवी खिलाड़ी सूज़ी बेट्स बिना खाता खोले आउट हो गईं. इसके बाद जॉर्जिया प्लिमर (31 रन) और अमेलिया केर (23 रन) ने कुछ हद तक साझेदारी की कोशिश की. कप्तान सोफी डिवाइन ने 98 गेंदों पर 85 रनों की जिम्मेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए. वहीं ब्रुक हेलेडे ने 37 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसके चलते टीम 231 रन ही बना पाई.

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे सफल गेंदबाज नॉनकुलुलेको मलाबा रहीं, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए. उनके अलावा मारिज़ाने कैप, आयाबोंगा खाका, नादिन डी क्लर्क और क्लो ट्रायन को एक-एक विकेट मिला. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में शानदार वापसी की और न्यूजीलैंड की रनगति को धीमा कर दिया. मैच की मौजूदा स्थिति के अनुसार, न्यूज़ीलैंड महिला टीम 231 रनों पर ऑलआउट हो गई है और अब लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका महिला टीम मैदान में उतरेगी.