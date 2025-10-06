NZ-W vs SA-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: न्यूजीलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड
New Zealand Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का सातवां मुकाबला 6 अक्टूबर (सोमवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. कोलंबो जितना गर्म तो नहीं है, बस हल्की हवा चल रही है. बहुत आरामदायक लग रहा है. पिच की गहराई 67 मीटर है, चौकोर बाउंड्रीज़ 59 मीटर और 53 मीटर हैं. यह वाकई बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच लग रही है. कुछ खाली हिस्से हों जिनका स्पिनर फायदा उठा सकें. इसका पहले इस्तेमाल करना पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए फायदेमंद होगा. जानिए कब, कहां और कैसे देखें न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच का लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड महिला टीम ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), जेस केर, ली ताहुहु, ईडन कार्सन, ब्री इलिंग

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मैरिज़ेन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट फैंस Star Sports के विभिन्न चैनलों पर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है..