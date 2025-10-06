NZ-W vs SA-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच का लाइव प्रसारण

South Africa Women(Credit:/@ProteasWomenCSA)

Where To Watch New Zealand Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Live Telecast: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का सातवां मुकाबला 6 अक्टूबर (सोमवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड महिला (NZ-W) और दक्षिण अफ्रीका महिला (SA-W) आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने की उम्मीद में मैदान पर उतरेंगी. भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराकर टॉप जमाया कब्जा, देखें आईसीसी महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

न्यूजीलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के हाथों 89 रन से हार के बाद उतरी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी. दोनों टीमें इस मुकाबले में पिछली हार का बदला लेने और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से खेलेंगी.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला 6 अक्टूबर (सोमवार) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट फैंस Star Sports के विभिन्न चैनलों पर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है. इस तरह, क्रिकेट प्रेमी ICC महिला विश्व कप 2025 के किसी भी मैच का मनोरंजन टीवी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं.