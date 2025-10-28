New Zealand vs England, 2nd ODI Match Pitch Report And Weather Update: हैमिल्टन में बारिश करेगी मजा किरकिरा या खेला जाएगा पुरा मुकाबला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Pitch Report And Weather Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पहले वनडे मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 35.2 ओवरों में महज 223 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से कप्तान हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 135 रनों की शानदार पारी खेली. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 224 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने महज 36.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा नाबाद 78 रनों की धुआंधार पारी खेली.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वनडे इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs ENG Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 97 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. इंग्लैंड की टीम को 45 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को 46 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, चार मैच बेनतीजा रहा हैं और दो मैच टाई पर समाप्त हुए.

सेडॉन पार्क की पिच रिपोर्ट (Seddon Park Pitch Report)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. सेडन पार्क, हैमिल्टन में टॉस जीतने वाली रन चेज़ करने का फैसला कर सकती है. अबतक इस मैदान पर 59 वनडे मुकाबले खेले गए जिसमें से 25 रन डिफेंड और 30 रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते हैं. बता दें कि इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में पहली इनिंग का औसत स्कोर 232 रन रहा है. इस मैदान पर पिछले 5 मैचों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं. तेज गेंदबाजों को इस पिच पर काफी मदद मिलती है तेज गेंदबाजों ने इस मैदान पर 75% विकेट लिए हैं.

हैमिल्टन के मौसम का हाल (Hamilton Weather Update)

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. 29 अक्टूबर को बारिश आने की संभावना 40 प्रतिशत है, ऐसे में फैंस को थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ सकता हैं. न्यूजीलैंड (NZ vs ENG Weather Update) के मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दौरान वर्षा अधिक रोमांच खराब नहीं करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs ENG 2nd ODI Likely Playing XI):

न्यूजीलैंड (NZ 2nd ODI Likely Playing XI): विल यंग, रचिन रविंद्र, केन विलियमस, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, जैकब डफी.

इंग्लैंड (ENG 2nd ODI Likely Playing XI): बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, जेमी ओवरटन, बायडन कार्स, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.